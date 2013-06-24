Зенітні комплекси «Viktor» прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти «Шахедів».

Про це, під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Головним завданням установок «Viktor» є боротьба з ударними безпілотними летальними апаратами, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Легкоброньована техніка, польові укріплення ворога та його піхота теж є цілком досяжними цілями для спареного 14,5 мм зенітного кулемета, встановленого на шасі Toyota Land Cruiser 70, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача цього року розпочалося устатковування мобільних вогневих груп новими зенітними установками чеського виробництва. Перші зразки комплексів «Viktor» вже несуть бойове чергування на Півночі та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.

– Це чеська кулеметна установка. Вона постачається нам у межах надання матеріальної технічної допомоги. Чеські озброєння та зброя мають безумовно вищу якість виготовлення, а відтак і кращій функціонал, у порівнянні з радянським аналогами і це черговий привід подякувати партнерам України за всебічну підтримку нашої боротьби проти окупантів, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зенітний комплекс «зроблений для людей». З нього легше прицілюватися та вести вогонь завдяки сучасному прицільному комплексу.

– У подальшому для того, аби підвищити спроможності мобільних вогневих груп в цілому, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач особисто протестував нову установку в дії та поспілкувався з воїнами-зенітниками.

- Установка досить ергономічна і легко керується під час ведення вогню. Звісно, аби вразити повітряну ціль, необхідно вводити поправки і професійно коригувати вогонь. Тому зараз і відбувається процес всебічної підготовки екіпажів та номерів обслуг цих установок. Командири мають великий бойовий досвід і ретельно готують особовий склад, який невдовзі заступить на бойове чергування з захисту українського повітряного простору. Впевнений, велика кількість цілей буде збита саме ціми підрозділами, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.