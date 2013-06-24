Святий Миколай у пікселі разом із військовими продовжує відвідувати дітей та поранених воїнів, що перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах Північної операційної зони та інших регіонів України.

Це «Естафета Добра Святий Миколай – ЗСУ» - ініціатива Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України, яку започатковано у межах цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Святий Миколай з добрим серцем творить дива, і український солдат також щодня творить свої дива на полі бою, захищаючи наше майбутнє, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Тому дуже важливо було, щоб святий Миколай провідав наших воїнів, побажав скорішого одужання та звісно, подарував подарунки! Цього разу майже 2000 поранених військовослужбовців отримали святкові дарунки від св. Миколая у пікселі.

Цього разу, на запрошення генерал-лейтенанта Сергія Наєва Святий Миколай у пікселі разом з відомою українською співачкою Yatsuta, а також артистами творчої вокально-хореографічної студії Sweet Family Club, завітав до військово-медичного клінічного центру Східного регіону.

– Рада, що змогла подарувати яскраві емоції та часточку свого серця нашим Героям. Наші серця сьогодні билися в такт, билися в такт довгоочікуваної Перемоги, – наголосила співачка Yatsuta після свого виступу.

Зауважимо, що Святий Миколай не оминув своєю увагою й інші військові шпиталі, серед яких військові медичні заклади у Харкові, Житомирі, Рівному, Луцьку, Лозовій, Черкаському, Полтаві, Запоріжжі та Білій Церкві.

Варто додати, що проведенню «Естафети Добра» у військових шпиталях надано дійову підтримку від компанії АТБ-маркет.

Координатор проекту – офіцер ЗС України, письменник Борис Кутовий.