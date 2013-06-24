– Ми робимо все можливе для того, щоб українські військові завжди відчували підтримку небайдужих та добрих людей, – на цьому командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив під час підписання «Меморандум про співробітництво» між Командуванням і Національним музеєм народної архітектури та побуту України.

Документ передбачає спільну діяльність, спрямовану на реалізацію Програми психологічної реабілітації для військових, учасників бойових дій та осіб, які постраждали внаслідок російської збройної агресії, а також членів їхніх родин.

Відповідно зазначеної ініціативи територія Національного музею народної архітектури та побуту України буде оголошена зоною психологічної реабілітації, що надасть військовослужбовцям змогу відпочити емоційно, відчути український дух і культурну ідентичність.

Учасники Програми будуть залучені до широкого кола заходів музею: інтерактивних програм, лекцій, майстер-класів, квестів і екскурсій.