З метою перевірки готовності сил та засобів до адекватного реагування на спроби ворога, зокрема пвк «вагнер», потрапити на українську територію з білоруського напрямку командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв здійснив робочу поїздку прикордонням Чернігівської області. Про це повідомляє прес-центр КОС.

– Наразі російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця в нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. На прикордонні зафіксовано проникнення диверсійно-розвідувальних груп, проте всі їхні спроби були невдалими, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, Збройні Сили України в тісній взаємодії з головами військових адміністрацій вживають всіх необхідних заходів щодо посилення оборонних спроможностей, збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

– Ми впевнені, що в разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач також додав, що диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються перетнути кордон із території російської федерації, першими зустрічають підрозділи Державної прикордонної служби України. Крім того, на кожному напрямку передбачено протидиверсійні резерви, які швидко висуваються та підсилюють прикордонників для повного знищення ворога.

– Підрозділи, які виконують завдання з охорони ділянки державного кордону з республікою білорусь безпосередньо в Чернігівській області, мають відповідні сили та засоби для того, щоб ефективно охороняти кордон і вести спостереження. На сьогодні їх абсолютно достатньо, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, найближчим часом на деяких ділянках кордону буде нарощено кількість інженерних загороджень як невибухового, так і вибухового типів, а також встановлено додаткові камери відеоспостереження.

– Оскільки об’єктив відеокамери є більш технологічним, ніж людське око, прикордонники ефективніше вестимуть спостереження за територією по той бік державного кордону. Ми маємо бути свідомими: станом на зараз загрози немає, але війна триває й ніхто не дає гарантії, що в майбутньому не може утворитися військова загроза, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.