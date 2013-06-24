Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав у Чернігівській обласній дитячій лікарні хлопця, постраждалого внаслідок російського обстрілу, також передав закладу допомогу від партнерів. Про це повідомляє прес-служба КОС.

«Чернігівська обласна дитяча лікарня. Тут лікується Кирило, який 30 вересня постраждав внаслідок артилерійського обстрілу російської федерації. Хлопець вже майже одужав та почувається дуже добре», – зазначив Сергій Наєв.

Наєв подарував підлітку планшет та ще деякі речі. Самій лікарні командувач

- Я хочу подякувати тобі за твою мужність, бо ти, як і багато українських дітей постраждав від російської агресії. Але ваші дитинство та юність буде надійно захищена Збройними Силами України – сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв Кирилу.

- В межах цивільно-військового співробітництва ми передали сьогодні в лікарню ліки та іншу допомогу медичного характеру, зокрема Мобільні монітори пацієнта, кардіографи, хірургічні інструменти, медичний одяг, ортези, ліки та багато іншого. І звісно, кожна дитина з 258 дітей, що зараз перебувають у лікарні на лікуванні отримала солодощі. Ми продовжуємо допомагати лікувальним закладам і дитячим лікарням у тому числі, - додав командувач ОС ЗСУ.

В межах цивільно військового співробітництва медична допомога надійшла від американських партнерів за сприяння БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ». Також до допомоги долучилися підприємство «Київський БКК» та БФ «СВІДОМІСТЬ».