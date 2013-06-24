Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, що діє на Київському напрямку. Саме ці воїни під час ракетного нападу 30 серпня з переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер» крилату ракету Х-101. Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-центр КОС.

Командувач привітав військовослужбовців із відмінним результатом, подякував їм за бойовий дух, успішну організацію та забезпечення захисту українського неба, а також нагородив відзнаками «За мужність та звитягу».

– Ваша праця – складна, поважна й дуже відповідальна: виявити ціль і влучити в неї. Ви впоралися із завданням на відмінно. З такими воїнами ми точно знищимо всі ворожі повітряні цілі, спрямовані в наш бік, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, у Північній операційній зоні діє розгалужена система протиповітряної оборони, одним з елементів якої є мобільні вогневі групи, що оснащені переносними зенітно-ракетними комплексами.

– Складність роботи цих бійців полягає в тому, що на відміну від операторів стаціонарних зенітно-ракетних комплексів, які мають можливість автоматично виявляти цілі, вони змушені самостійно дуже швидко знайти, захопити і, найголовніше – знищити ціль, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, статистика свідчить, що відсоток ефективності системи протиповітряної оборони значно зріс. Наприклад, під час останнього ракетного нападу були збиті всі 20 крилатих ракет, тобто 100 %.

– Це ретельна робота кожного командувача та командира, який має передбачити й розставити правильно сили протиповітряної оборони, – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач неодноразово наголосив, що допомога наших партнерів – це суттєвий внесок у ефективність системи нашої протиповітряної оборони.

– Чим більше сучасних засобів протиповітряної оборони західного зразка, тим краща наша система протиповітряної оборони, тим упевненіше та безпечніше почуватимуть себе наші громадяни. Ми дякуємо всім державам, які допомагають Україні,– підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.