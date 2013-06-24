Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», щоб підтримати маленьких пацієнтів, вселити в них віру на швидке одужання.

- Ми робимо все для того, щоб заповнити дитячу порожнечу надією і добром, – зазначив командувач. – В умовах війни наші діти перетворилися на малих дорослих. На дитячих майданчиках у перерві між повітряними тривогами вони грають в недитячі ігри – у війну, кличучи на допомогу Збройні Сили України. І ця картинка світу залишиться в їхній свідомості вже назавжди. Діти втрачають батьків і змушені емігрувати, тікаючи від жахіття війни. Емігрувати за сотні, а то й тисячі кілометрів від рідних домівок не в пошуках щастя, а в надії знайти прихисток і спокій. Насправді від них тікає дитинство, яке вони вже ніколи не зможуть наздогнати. Тож ми намагаємося здійснювали мрії дітей, щоб їхнє дитинство було справжнім – із усмішкою на вустах!

Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні в рамках роботи із впровадження гуманітарних ініціатив: організовує святкові театральні та циркові вистави, інтерактивні розвиваючи ігри, і, безумовно, дарує солодощі. Лікарня неодноразово отримувала від військових, благодійників та небайдужих людей допомогу в обладнанні лікувальних палат та реабілітаційного центру, а також важливе медичне обладнання. За сприяння Командування Об’єднаних Сил проводилися виїзні медичні огляди маленьких пацієнтів, які постраждали від наслідків російської агресії, у Бучі та Чернігові.

Цього разу в лікувальному закладі знову лунав дитячий сміх, а на обличчях сяяли усмішки й радість від задоволення: їх знову розважали циркові артисти, з ними спілкувалися їхні герої-ЗСУ, ними щиро цікавилися. А потім кожен пацієнт традиційно отримав солодкий подарунок. Підтримку заходу надав ТОВ «Київський БКК», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», БФ «БО «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ», благодійники.

-. Основний захист – щоб не вибухали бомби, основний захист – щоб діти були здорові, – підкреслив генеральний директор лікувального закладу, дякуючи військовослужбовцям.

Крім того, захід став втіленням ініціативи, започаткованої «Охматдитом» та Командуванням Об’єднаних Сил Збройних Сил України, – створити естафету добра по всій країні, мета якої – об’єднати медиків, військових і суспільство задля добрих справ заради наших дітей.

Керівником благодійної акції «Естафета добра» є військовий капелан, письменник Борис Кутовий, художнім куратором – режисер Максим Добролюбов. Найближчим часом свято прийде і в дитячі лікарні Чернігова, Сум, Харкова, Запоріжжя. Більш ніж 1200 дітей отримають подарунки, побачать виступи найкращих мистецьких колективів України.