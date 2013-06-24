Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв завітав до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», щоб підтримати маленьких пацієнтів, вселити в них віру на швидке одужання.

- Ми робимо все для того, щоб заповнити дитячу порожнечу надією і добром, – зазначив командувач. – В умовах війни наші діти перетворилися на малих дорослих. На дитячих майданчиках у перерві між повітряними тривогами вони грають в недитячі ігри – у війну, кличучи на допомогу Збройні Сили України. І ця картинка світу залишиться в їхній свідомості вже назавжди. Діти втрачають батьків і змушені емігрувати, тікаючи від жахіття війни. Емігрувати за сотні, а то й тисячі кілометрів від рідних домівок не в пошуках щастя, а в надії знайти прихисток і спокій. Насправді від них тікає дитинство, яке вони вже ніколи не зможуть наздогнати. Тож ми намагаємося здійснювали мрії дітей, щоб їхнє дитинство було справжнім – із усмішкою на вустах!

Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні в рамках роботи із впровадження гуманітарних ініціатив: організовує святкові театральні та циркові вистави, інтерактивні розвиваючи ігри, і, безумовно, дарує солодощі. Лікарня неодноразово отримувала від військових, благодійників та небайдужих людей допомогу в обладнанні лікувальних палат та реабілітаційного центру, а також важливе медичне обладнання. За сприяння Командування Об’єднаних Сил проводилися виїзні медичні огляди маленьких пацієнтів, які постраждали від наслідків російської агресії, у Бучі та Чернігові.

Цього разу в лікувальному закладі знову лунав дитячий сміх, а на обличчях сяяли усмішки й радість від задоволення: їх знову розважали циркові артисти, з ними спілкувалися їхні герої-ЗСУ, ними щиро цікавилися. А потім кожен пацієнт традиційно отримав солодкий подарунок. Підтримку заходу надав ТОВ «Київський БКК», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», БФ «БО «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ», благодійники.

Сергій Наєв вже давно опікується маленькими пацієнтами лікарні в рамках роботи із впровадження гуманітарних ініціатив

-. Основний захист – щоб не вибухали бомби, основний захист – щоб діти були здорові, – підкреслив генеральний директор лікувального закладу, дякуючи військовослужбовцям.

Крім того, захід став втіленням ініціативи, започаткованої «Охматдитом» та Командуванням Об’єднаних Сил Збройних Сил України, – створити естафету добра по всій країні, мета якої – об’єднати медиків, військових і суспільство задля добрих справ заради наших дітей.

Керівником благодійної акції «Естафета добра» є військовий капелан, письменник Борис Кутовий, художнім куратором – режисер Максим Добролюбов. Найближчим часом свято прийде і в дитячі лікарні Чернігова, Сум, Харкова, Запоріжжя. Більш ніж 1200 дітей отримають подарунки, побачать виступи найкращих мистецьких колективів України.