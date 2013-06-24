Мав честь зустрітися зі справжнім воїном Григорієм Бабичем – гранатометником окремої механізованої бригади. У боях за Соледар та Бахмут ця мужня, неординарна людина проявила себе як справжній лідер, сміливо повівши за собою інших.

Під час спроби захоплення позицій роти російськими військами старший солдат Григорій Бабич зміг утримати особовий склад підрозділу на позиціях і змусив ворога відступити, завдавши йому суттєвих втрат.

На вигляд він – звичайний хлопець, але скільки сили, рішучості й відваги в його очах. Його проникливий погляд розповідає про пережите. Там було страшно, цілодобово працювала ворожа артилерія та авіація. А особливо страшно було втрачати своїх побратимів.

Ми знаємо, що там, на передовій, дуже складно. Постійні вибухи, постріли, втома, безсонні ночі. Попри все це, жага до перемоги тільки зростає. І саме завдяки таким бійцям, які самовіддано виконують свою роботу, ми тримаємося й рухаємося далі. Заради нашої спільної перемоги.