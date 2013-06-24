У підрозділах Північної операційної зони тривають заходи з комплексної підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій у різній тактичній обстановці. Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

– Загальну підготовку військовослужбовців, які виконують завдання в нашій зоні відповідальності оцінюю дуже високо, але для того, аби вони почувалися більш впевнено в бойовій обстановці ми проводимо планові тренування, – повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, у всіх без винятку підрозділах є сержанти, які повернулися з районів виконання бойових завдань на сході. Саме за їх участі у війську впроваджується набутий бойовий досвід.

За навчальним процесом спостерігали головні сержанти частин та підрозділів. Молодші командири обговорили методику підготовки особового складу як індивідуально, так і у складі відділень та взводів.

– Підготовлений воїн під керівництвом такого ж підготовленого командира – це справжня сила, що здатна виконати поставлене бойове завдання, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Цього разу піхотинці відточували майстерність на тактичному полі у взаємодії з мінометним підрозділом, перевіряли свою індивідуальну стійкість при обкатці танками.

Нововведенням у загальній підготовці стало виконання вправ на навчальному місці з ведення бойових дій в умовах міської забудови, здійснення зачисток та протидії ворожим засідками.

– Ми відтворили фрагмент населеного пункту, в якому наші воїни тренуються заходити в будівлі, здійснювати зачистку приміщень від ворога тощо. Це надасть додаткового комплексу вмінь та навичок воїнам. Загалом на полігоні проводиться комплексна підготовка і щодня тут може тренуватися до роти особового складу. Виходячи з цього, я наказав головним сержантам у жодному разі не відправляти підлеглих до районів ведення бойових без опанування повноцінного курсу підготовки, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.