24 лютого 2022 року Україна взяла на себе страшний удар. Сотні тисяч окупантських чобіт, тисячі одиниць техніки з п'яти напрямків перейшли кордони нашої країни, аби нас знищити. Однак наші захисники чинять запеклий опір окупантам, знищуючи ворожі війська усюди, де тільки можна їх побачити.

Керують цим процесом українські генерали, які на відміну від противника володіють не лише винятковим професіоналізмом, але й проявляють глибоке розуміння сучасних технологій ведення війни. Одним із таких генералів є Сергій Іванович Наєв.

Сергій Наєв народився 53 роки тому у місті Могилів-Подільський, Вінницької області. З дитинства мріяв стати військовим, тож впевнено і наполегливо йшов до своєї мети.

В українське військо майбутній генерал прийшов лейтенантом на самому початку створення Збройних Сил України. У 2000-х роках вже командував механізованим полком на заході та окремою механізованою бригадою на півдні.

З 2013-го по 2015-й рік працював начальником штабу військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗС України. Далі два роки поспіль був командувачем оперативного командування «Схід».

У 2017-18 роках – перший заступник командувача Сухопутних військ ЗС України, рік поспіль обіймав посаду командувача операції Об'єднаних сил.

До березня 2020-го року служив у Генеральному штабі ЗСУ на посаді заступника начальника Генерального штабу.

Зараз Сергій Наєв є командувачем Об'єднаних Сил ЗС України. Генерал має великий досвід у військовій службі та відзначився у боях за захист території України. Для командувача важливий кожен солдат, тому генерал чи не щодня перебуває на північних позиціях оборони нашої держави.

27 квітня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України генерал-лейтенанту Сергію Наєву.

Підлеглі стверджують, що командувач є прикладом справжнього військового керівника, який знає й успішно застосовує на практиці найкращі методи та інноваційні рішення для захисту України та повного розгрому противника.

Незмінне гасло генерала: «Разом переможемо!».