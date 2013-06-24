«Естафета Добра Святий Миколай - ЗСУ» стартувала в гарнізонному храмі ЗСУ.

6000 дітей та поранених відвідає святий Миколай у пікселі у ході Естафети. Відцьогоріч святий Миколай та ЗСУ – єдине ціле! Захід втілено за ініціативи Командувача Наєва та підтримки благодійників, що точно знають: Разом Переможемо! Уклінно дякуємо усім, хто долучився! Кожному – дитяча посмішка! Це найвища нагорода!

– Саме таку назву отримала нова ініціатива Командування Об’єднаних сил Збройних сил України, що впроваджується в рамках цивільно-військового співробітництва. Майже 6000 подарунків із солодощами отримають традиційні «улюбленці» Святого Миколая – діти та поранені солдати.

Святий Миколай у пікселі разом із військовими відвідають дітей, що перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях та дитячих будинках Північної операційної зони. Звісно, відвідає і наших воїнів, що лікуються у військових госпіталях. Також подарунки отримають діти загиблих Героїв.

– Дуже символічно, що День Святого Миколая збігся з Днем Збройних сил України. Святий Миколай з добрим серцем творить дива, і український солдат також щодня творить свої дива на полі бою, захищаючи наше майбутнє, – зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Наші серця у цей тяжкий час мають зберегти іскри доброти, військові разом із благодійниками завжди готові віддати частку своєї душі кожній дитині.

«Естафета Добра» стартувала в Гарнізонному храмі Збройних Сил України на честь Святителя Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

Координатор проєкту – військовий капелан та письменник Борис Кутовий. Художній керівник проекту – режисер Максим Добролюбов.

Прес-служба КОС ЗСУ