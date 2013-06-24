Україна була, є й буде морською державою.

Про це зазначив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, вітаючи військових моряків та морських піхотинців із професійним святом. Про це повідомляє прес-центр КОС ЗСУ.

«Військово-Морські Сили України – це воїни, які зупиняють й безжально нищать ворогів на морі, на суші та в повітрі, проявляючи незламний бойовий дух.

Ми захоплюємося героїзмом морських піхотинців – оборонців Маріуполя, пишаємося відвагою пілотів морської авіації, які наносили ураження противнику, звільняючи острів Зміїний, надихаємося майстерністю берегових ракетників, які вправно нищать корабельний склад ворога.

Шановні військові моряки!

Завдяки Вашому вмінню воювати Одеса, Миколаїв, Херсон та інші міста півдня нашої країни залишаються під українськими прапорами! Дякую за мужність і самопожертву, які ви демонструєте в боях із російським агресором.

Слава Військово-Морським Силам!

Слава Україні!

Разом переможемо!»