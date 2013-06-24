Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в межах цивільно-військового співробітництва напередодні нового навчального року передав понад 1500 книжок українською мовою для дітей що лікуються у обласних дитячих лікарнях Сум, Києва, Чернігова, Харкова та Запоріжжя. Ці книжки будуть у вільному доступі для дітей, які проходять курс стаціонарного лікування в медичних закладах різних регіонів. Про це повідомляє прес-центр КОС.

«Важливо, щоби діти читали книжки і читали саме українською. Наші діти мають бути свідомими, освіченими та культурними українцями. І відповідальність за це лежить саме на нас – дорослих» - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Крім того командувач передав важливий гуманітарний вантаж медичного призначення для однієї із лікарень. Вантаж надійшов від партнерів із Сполучених Штатів Америки в межах діючого меморандуму про співпрацю з БО «БФ «ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ».

До складу гуманітарного вантажу увійшли речі першочергової необхідності, які допоможуть лікарям дбати про успішне лікування та скоріше одужання пацієнтів. Насамперед це монітори артеріального тиску, набори для переливання крові, ортези, післяопераційне взуття, монітори життєвих показників, набори для внутрішньовенного введення, медичні комбінезони, хірургічні халати, абдомінальні бандажі, пульсометри, зігрівальні ковдри, перев'язувальний матеріал, хірургічні розхідники та багато іншого.