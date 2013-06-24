Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв про роль у військах офіцерів, які пройшли Антитерористичну операцію та операцію Об’єднаних сил:

«На сьогодні неможливо переоцінити важливість та значення військовослужбовців, які набули бойовий досвід під час проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, а також сьогодні продовжують боронити нашу Батьківщину.

Вони є основою нашого війська. Завдяки цим мужнім захисникам та захисницям в перші дні повномасштабного вторгнення росії на територію України вдалось оволодіти ситуацією, прийняти правильні рішення та об’єктивно протистояти викликам.

Більшість з цих офіцерів перебували в оперативному резерві та відповідно знали алгоритм своїх дій на випадок війни. Саме завдяки цим досвідченим офіцерам, вдалось якісно та вчасно провести оперативне розгортання військ на напрямках наступу ворога, знизити темпи його просування та організувати стійку оборону.

Відповідно до розвитку оперативної обстановки по всій смузі оборони, більшість з цих досвідчених офіцерів в подальшому неодноразово було переміщено по посадам для максимально ефективного їх застосування у складі сил оборони України, як найбільш досвідчених та тих, які можуть вести за собою особовий склад.

Бойовий дух, високі морально-вольові та лідерські якості, розвинуте почуття відповідальності та реальне оцінювання загроз, що існують сьогодні та можуть виникнути в майбутньому – це те, що вирізняє досвідчених офіцерів. Саме ці якості дозволили офіцерам які пройшли АТО та ООС передати свій бойовий досвід тисячам офіцерів із запасу, та резерву, які взяли зброю до рук і стали до лав Збройних Сил України».