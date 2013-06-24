Із генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим – Героєм України, командувачем Об’єднаних сил Збройних Сил України учасники Пресклубу НСЖУ «Ми з України» – редактори регіональних і локальних друкованих ЗМІ з деокупованих та прифронтових територій, керівники НСЖУ і представники Правління і Секретаріату Спілки – зустрілися 8 грудня в столичному офісі найбільшої творчої спілки держави, щоб обговорити найважливіші виклики сучасності та напрацювати алгоритм спільних зусиль військових та журналістів для досягнення Перемоги у російсько-українській війні.

Щодо ситуації в північній прикордонній смузі України з республікою Білорусь, то генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що спроби окупантів силами диверсійно-розвідувальних груп проникати на територію нашої держави не припиняються. Буквально напередодні на одній із ділянок Сумщини путінські головорізи здійснили чергову збройну вилазку. Але внаслідок злагоджених дій Сил оборони після короткого, але запеклого стрілецького бою окупанти, зазнавши втрат, відступили.

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України звернув увагу представників ЗМІ і на збільшення відсотку знищених повітряних цілей ворога мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, і це також вагомий внесок у боротьбу з окупантами.

Військові знають, що успіх на війні забезпечують кількісні і якісні розрахунки як своїх сил, так і можливостей противника. Наразі, як наголосив генерал-лейтенант, на північній ділянці кордону з білорусією та росією у Сил оборони достатньо сил і засобів, щоб стримати можливий наступ агресорів. Але якщо ворог нарощуватиме свій потенціал у живій силі і техніці, то, безумовно, потрібно буде посилюватися, що й буде оперативно реалізовано.

Сергій Наєв запевнив, що ситуація під повним контролем, розглядаються найрізноманітніші варіанти дій противника, адже «будь-яка військова людина прекрасно усвідомлює, що найкраще готуватися до найгіршого сценарію можливого розвитку подій, щоб у відповідний момент діяти найкращим чином».

«Війна точно не завершилася на жодній із ділянок фронту – наголосив Сергій Наєв. – Тому маємо перебувати в постійній бойовій готовності, щоб дати належну відсіч загарбникам!».

Він слушно наголосив:

«Справа захисту Української державності – конституційний обов’язок кожного громадянина України».

Журналісти також поцікавилися в генерал-лейтенанта, що ж сталося 24 лютого 2022 року на Півдні України, чому ворог зміг просунутися так швидко і так далеко вглиб нашої території?

Звичайно, ця тема надто всеохоплююча, щоб повністю її розкрити однією відповіддю під час одного засідання пресклубу. Але Герой України Сергій Наєв нагадав, що на момент повномасштабного вторгнення путінської орди в розпорядженні Командування Об’єданих сил Збройних Сил України було лише 12 повноцінних бригад, тоді як у ворога – на кілька порядків більше.

Крім цього, без запровадження особливого періоду воєнного стану українські військові на той момент не мали права будувати оборонні споруди та укріплення, створювати інженерні системи загородження на землях, які належали іншим фізичним та юридичним особам на правах власності. На жаль, цивільні органи влади для потреб Сил оборони України вчасно викупити у власників відповідні земельні ділянки не встигли. За таких обставин ворог і спробував здійснити «бліцкріг», але завдяки оперативно розгорнутим силам і засобам ЗСУ був зупинений, а на багатьох ділянках фронту і відкинутий до державного кордону України.

«Багато в чому цього вдалося досягнути завдяки найвищому рівню патріотизму українських бійців і командирів, а також непохитній вірі всього українського суспільства у нашу Перемогу над рашистськими окупантами», – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Завершуючи спілкування з журналістами, Герой України Сергій Наєв закликав їх більше приділяти увагу простим українським воїнам, які жертвуючи собою стримують путінську орду на передовій лінії фронту.

«Звичайний простий український солдат – це головна сила нашої армії, і про таких Героїв потрібно постійно розповідати нашому народові».

Це дуже важливо, бо, за словами генерал-лейтенанта, «російські окупанти прагнуть перекреслити все, що було зроблено Україною упродовж століть!».

На цей момент війна перейшла в площину ресурсів. Багато що залежить від стійкості та високого морального духу захисників України, тому, на переконання Героя України Сергія Наєва, головною місією українських журналістів має й надалі бути якісне і патріотичне висвітлення звитяжних подвигів українських військовослужбовців».

«В єдності наша сила! Разом Переможемо!», – підкреслив Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України.

За поданням НСЖУ Сергій Наєв нагородив нагрудними знаками «За службу і звитягу» групу представників ЗМІ:

І ступеню редакторів видань «Вперед» (Бахмут) Світлану Овчаренко, «Новий День» (Херсон) Анатолія Жупину, «Трибуна праці» (Іванків) Павла Смовжа,

ІІ ступеню – редакторів видань «Ворскла» (Велика Писарівка) Олексія Пасюгу, «Зоря» (Лиман) Олександра Пасічника, «Обрії Ізюмщини» Костянтина Григоренка, «Трудова слава» (Оріхів) Світлану Карпенко, «Вісті Придніпров’я» (Дніпро) Олексія Ковальчука, «Вісник Ч» (Чернігів) Сергія Народенка,

ІІІ ступеню – редакторів видань «Перемога» (Краснопілля) Олександра Моцного, «Вісті Снігурівщини» Ігоря Новікова, «Путивльські відомості» Тетяну Каушан, «Вісті» (Слов’янськ) Олександра Кульбаку, «Зоря» (Золочів) Василя Мірошника, керівника “Київінформу”/”Вечірній Київ” Євгена Лопушинського, координатора Центру журналістської солідарності Микиту Головченка.

Грамотою Командувача Об’єднаних сил ЗСУ нагороджено редакторів видань «Голос Гуляйпілля» Тетяну Велику, «Черкаський край» Тетяну Калиновську, «Маяк» (Богодухів) Тетяну Лучинську, «Новини Городнянщини» Світлану Томаш, «Рідне місто» (Мирноград) Максима Забєлю, «Зміївський кур’єр» Олександра Сумця, «Вісті Барвінківщини» Ірину Столбову.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв на пам’ять для журналістів підписав державний прапор України, на якому такі слова:

«Журналісти важливі. Разом Переможемо!».

Що співпраця Командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва із українськими журналістами є ефективним елементом спільної боротьби з рашистскими окупантами як на лінії бойових зіткнень із окупантами, так і на інформаційному фронті, засвідчують реальні результати роботи. А що генерал-лейтенант справедливо користується високою повагою у представників ЗМІ, засвідчили численні фотографії журналістів із Сергієм Івановичем уже після завершення офіційної частини події.

Модерував хід засідання Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У зустрічі також взяли участь та виступили перший секретар НСЖУ Ліна Кущ, секретарі НСЖУ, офіцер Сил ТрО ЗСУ Володимир Данилюк, Зоя Шарикова і Микола Семена, інші учасники предметного діалогу з генералом Сергієм Наєвим.

Джерело: Служба інформації Національної спілки журналістів України