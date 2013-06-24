Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав один з лікувальних закладів Північної операційної зони де проходять лікування пораненні військовослужбовці. Про це повідомляє прес-центр КОС.

Боротьба з ворогом не припиняється по всій Україні. Вона триває і на лінії бойового зіткнення і в тилу. Тут, у військових шпиталях на своєму фронті медики б’ються за життя і здоров’я кожного українського воїна. І роблять вони це успішно.

У шпиталі проводиться оперативне лікування – тут працюють вже досвідчені лікарі та середній медичний персонал, у яких за плечима далеко не одна ротація у польових шпиталях починаючи з АТО/ООС і після повномасштабного вторгнення. Абсолютна більшість фахівців шпиталю мають великий досвід бойової патології і можуть надавати кваліфіковану з елементами спеціалізованої медичну допомогу пораненим та хворим.

- Щиро дякую провідним лікарям шпиталю за те, що вони стоять на захисті здоров’я наших воїнів, борються за їхні життя та дають можливість повністю відновитися після поранень та хвороб! – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач поспілкувався з пораненими військовослужбовцями про обставини отримання травм та поранень, перебіг лікування та наявні проблеми. Кілька звернень воїнів були оперативно розглянуті та вирішені просто під час бесіди.

Також командувач Об’єднаних Сил ЗС України нагородив групу військовослужбовців відомчими відзнаками.

- Низький вам уклін за вашу солдатську працю! Я дуже радий, що можу привітати і відзначити вас за те, що було зроблено вами на полі бою. Ви сміливі і професійні українські воїни які виконали свою бойову місію – відбивають українську землю та стримують ворога на різних напрямках, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.