«Аль-Ахлі» українського тренера Сергія Реброва у першому чвертьфінальному матчі азійської Ліги чемпіонів здобула хороший результат на виїзді.
«Аль-Ахлі» зіграв з іранським «Персеполісом» в нічию – 2:2. Вже на другій хвилині зустрічі команда Реброва повела у рахунку, а до 60-ї хвилини матчу рахунок був 2:0 на користь «Аль-Ахлі».
Потім «Персеполіс» проявив характер і зрівняв рахунок. Матч-відповідь на полі «Аль-Ахлі» відбудеться 12-го вересня.
Через чотири тури після початку чемпіонату Ірану 2017/18 «Персеполіс» очолює турнірну таблицю.
Ребров підписав контракт з «Аль-Ахлі» на два роки. Його річна зарплата у новому клубі – 2,3 мільйона доларів. А мета – виграти чемпіонат Саудівської Аравії.