Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров близький до підписання контракту з "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Aleqt.com.
Очікується, що український фахівець найближчим часом підпише контракт на один рік із зарплатою 2,5 мільйона євро і можливістю продовження ще на рік. Ребров змінить в команді швейцарця Крістіана Гросса.
У цьому році "Аль-Ахлі" зайняв друге місце в чемпіонаті і вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії, де зіграє з іранським "Персеполісом".
Сергій Ребров очолив "Динамо" у квітні 2014-го після відставки Олега Блохіна. Під керівництвом фахівця "Динамо" по два рази виграло чемпіонат України та національний Кубок. Відставка тренера відбулася наприкінці травня.