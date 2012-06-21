Компанія Tesla почала продажі серійного електрокара Model 3.
Голова компанії Ілон Маск у п'ятницю ввечері передав покупцям 30 перших моделей автомобіля.
Як повідомляє The Verge, вартість електрокара буде стартувати від 35 тисяч доларів у стандартній комплектації.
Автомобіль буде розганятися від нуля до 95 кілометрів на годину за 5,6 секунди, на одному заряді він зможе проїхати майже 345 кілометрів.
Модель, яка здатна розганятися від нуля до 96 кілометрів за 5,1 секунди і проїхати майже 500 кілометрів на одному заряді, буде коштувати 44 тисячі доларів. За словами Маска, з часом Model 3 буде оснащена автопілотом.
До кінця 2017 року Tesla планує виробляти 20 тисяч автомобілів на місяць, а до кінця 2018 – довести щорічне виробництво електрокарів до 500 тисяч.