84% українців вважають, що в Україні немає проблем з використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Про це свідчать підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Цензор.НЕТ. Протилежної думки дотримуються лише 8%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски трапляються).

«В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а «утиски і переслідування» — витвір російських пропагандистів, щоб розколоти українське суспільство», — прокоментував підсумки опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведено 26 травня — 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респондентів з усіх регіонів, крім Криму, які живуть на вільній від загарбників території. Похибка не перевищує 3,4%.