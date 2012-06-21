З початку серпня метеорологи зафіксували одразу два температурних рекорди.
Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, 2 серпня середньодобова температура повітря в Києві досягла +28,9°С. Таким чином було на 0,6°С перевищено попередній температурний рекорд для цього дня, який був встановлений в 2010 році.
Ніч на 3 серпня виявилася найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень в столиці. Температура в Києві не опустилася нижче 23,6°С.
Нагадаємо, у четвер, 3 серпня, по Києву і області очікується +35-37° протягом усього дня.