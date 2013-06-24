Кабінет Міністрів удосконалив механізм сертифікації операторів протимінної діяльності (далі – оператори ПМД) та заклав можливість отримувати такі послуги через Портал Дія. Відповідні зміни у постанову №123внесли сьогодні, 16 травня. Оновлений документ також деталізує процеси, що не були врегульовані: розгляд апеляцій органами сертифікацій та повідомлень про порушення прав третіх осіб операторами ПМД чи органами сертифікації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ухвалені сьогодні зміни – це наступний етап впровадження експериментального проєкту сертифікації операторів через Портал Дія. Наприкінці минулого року ми внесли рамкові зміни, які дозволили почати роботу над технічною частиною проєкту, а сьогодні детально прописали ключові процеси сертифікації, що дозволить швидше і якісніше проходити всю процедуру операторам. А у разі незгоди знати, що їхні скарги чи апеляції не загубляться, а будуть розглянуті в порядку, визначеному постановою», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

В оновленому тексті постанови є зміни, що стосуються підстав призупинення дії сертифіката відповідності. Зокрема, якщо оператор ПМД два роки поспіль не виконує роботи, на які отримані сертифікати, дію останніх можуть призупинити.

Запроваджується також позаплановий моніторинг операторів ПМД і чіткий перелік підстав, за яких умов він проводиться. Важливо, що при проведенні такого моніторингу перевіряються лише факти, що стосуються причини проведення перевірки. Наприклад, однією із причин позапланової перевірки може бути інцидент із вибухонебезпечними предметами, через що загинули або травмувалися люди. Але в такому випадку перевірятимуть безпекові протоколи, їх дотримання, кваліфікацію співробітників, а не бухгалтерські документи. Це дозволить оперативно реагувати на виклики, пов’язані із сертифікацією операторів і водночас не допускати зловживань.

Загалом ухвалені зміни уніфікують правила проведення сертифікації, що вплине і на кількість операторів, і як швидко вони зможуть працювати на землі. А також посилюють їхню спроможність захистити свою позицію через механізм оскарження рішень органів, що ухвалюють рішення.

Рішення про запровадження сертифікації операторів ПМД через Портал Дія Уряд ухваливу листопаді минулого року. Очікується, що таку можливість оператори отримають ще цього року.