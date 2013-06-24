Міністерство економіки та довкілля запустило бета­тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Це сервіс цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», призначений для громадян, які втратили зв’язок із роботодавцем через окупацію або бойові дії.

Тисячі українців досі формально залишаються працевлаштованими на підприємствах, в установах чи організаціях, що опинилися на ТОТ. Фізично працювати там неможливо, але формальний статус зайнятості зберігається — а разом з ним і бар’єр до нової офіційної роботи, допомоги у зв’язку з безробіттям чи перекваліфікації. Раніше розірвати такий трудовий договір можна було через звернення до Державної служби зайнятості або роботодавця.

За даними Держслужби зайнятості, з початку повномасштабної війни із заявами про розірвання таких трудових відносин до центрів зайнятості звернулись 11 714 громадян.

Тепер це можна буде зробити кількома кліками дистанційно через застосунок «Дія» без візиту до роботодавця чи посередників. Звільнення настає автоматично наступного дня після реєстрації заяви в системі, ніяких підтверджень не потрібно.

Бета­тестування триватиме два тижні. Після цього послуга з’явиться в меню Дії та стане доступною для всіх, повідомляє Міністерство економіки та довкілля.