У квітні, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, відому правозахисницю, волонтерку і засновницю громадської організації «КримSOS» Тамілу Ташеву було призначено постійною представницею України в Автономній Республіці Крим. Минулого тижня вона відвідала США, у Нью-Йорку провела брифінг для представників дипмісій при ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму у зв’язку з війною.

Як змінюються настрої у Криму на тлі провалів путінського вторгнення? Яку роль відіграє півострів у цій війні? Як Україна звільнятиме загарбані території? Розмовляємо з Тамілою ТАШЕВОЮ про це та багато іншого.