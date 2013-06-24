Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ працюють за принципом екстериторіальності. Незалежно від місця реєстрації ви можете звернутися до будь-якого з них і отримати необхідну послугу. Про це повідомляє Урядовий портал.
Окрім того:
- громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому підрозділі складено теоретичний (практичний) іспит
- особи, у яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС
- також громадяни можуть повернути у будь-якому сервісному центрі МВС свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого для поїздки за кордон (протягом 10 днів).