Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що попри повномасштабну війну МВС і надалі вдосконалює роботу всіх органів системи відомства.

«Реформу поліції ми однозначно не завершуємо і в областях, які подалі від зони бойових дій, продовжуємо готувати поліцейських офіцерів громади. Змушені були удвічі зменшити тривалість підготовки таких офіцерів, проте цей процес триває. Також реформуємо роботу сервісних служб. Розуміємо, що це не тільки проблема швидкості і якості надання послуг, а й проблема корупції», — заявив Ігор Клименко в інтерв’ю одному з видань.

Зокрема глава МВС розповів про введення відповідальності для працівників сервісних служб та зміну правил підготовки і здачі іспитів з водіння.

«До того ж Кабінет Міністрів ухвалив не менш ніж 20 актів, які регулюють діяльність наших служб. Упевнений: найближчими місяцями отримаємо повну картину, що нам вдалося зробити за останні сім місяців. Одне можу сказати: до здачі теоретичних іспитів наші громадяни можуть готуватися вдома, не треба ходити в автошколи і платити кошти. Звичайно, ми зараз аналізуємо роботу всіх автошкіл. І ті з них, які зловживали або зловживають своїми повноваженнями, буде закрито», — наголосив міністр внутрішніх справ України.

Ігор Клименко зазначив, що іспит відбуватиметься виключно на нових автомобілях, обладнаних системами відео- й аудіофіксації для того, щоб мінімізувати будь-який сторонній вплив на результати здачі.

«Те саме стосується теоретичних іспитів. Стороннє втручання фактично неможливе. Але паралельно ми організуємо контроль за цими процесами. Найближчим часом введемо «гарячу лінію» стосовно роботи сервісних послуг наших підрозділів. Країна має бути нетерпимою до будь-яких корупційних проявів, хабарництва і вимагання, тому наші громадяни також мають формувати свою культуру ставлення до корупції», — заявив глава МВС.

Нагадаємо, що з 1 серпня цього року складати іспити для отримання водійського посвідчення дозволено необмежену кількість разів, хоча раніше було лише три спроби. Втім, обмеження все-таки є: інтервал між неуспішними спробами має бути не менш ніж 10 днів.

Джерело: Міністерствовнутрішніх справ України