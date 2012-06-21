Залишились лічені дні до завершення сезону фонтанів у Києві! Вже з 1 жовтня вони відпочиватимуть, щоб наступного року знову вражати своєю дивовижною красою!
— Тож раджу всім не гаяти часу та скористуватися можливістю відвідати світломузичну виставу на Майдані Незалежності і Русанівській набережній, — закликає директор КП Київводфонд Світлана Козловська.
Нагадаємо, нинішній рік був щедрим на відкриття фонтанів. Місто прикрасили чотири оновлені світломузичні водограї — біля Національної опери, на Майдані Незалежності, Поштовій площі, Русанівській набережній.