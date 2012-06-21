Цими вихідними, 17 та 18 червня, в Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.
Так, ярмарки триватимуть:
17 червня (субота) у:
Голосіївському районі — на вул. Паньківській;
Дніпровському районі — на вул. В. Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
Печерському районі — на вул. К. Білокур;
Подільському районі — на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі — на вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі — на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
Шевченківському районі — на вул. В. Василевської, 1-17.
18 червня (неділя) у:
Печерському районі — на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі — на б-рі Академіка Вернадського, 79;
Солом’янському районі — на вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі — на вул. Татарській, 32-38.