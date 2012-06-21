Краматорський міський суд на Донеччині визнав винними у скоєнні зухвалих злочинів двох місцевих жінок, які під виглядом волонтерів і контролерів енергопостачальної організації грабували помешкання людей похилого віку. За жорстокі дії проти беззахисних пенсіонерів одну із засуджених позбавлено волі на 7 років, а її напарницю — на 4.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у вересні-жовтні 2016-го 30-річна неодноразово засуджена жителька Краматорська та її 30-річна подруга здійснили кілька зухвалих нападів на оселі літніх людей. Зловмисниці свідомо обирали жертвами пенсіонерів віком понад 80 років, у яких відібрали гроші — 12 тисяч гривень. А безперешкодно проникали вони в будинки довірливих людей, цинічно видаючи себе за волонтерів, які принесли матеріальну допомогу, чи під виглядом контролерів, що перевіряють показання електролічильників.
«Користуючись тим, що літні люди — бабуся і два дідусі — були вдома самі, зловмисниці, крім погроз, застосовували до них фізичну силу: дверима збивали їх з ніг і, силоміць утримуючи на підлозі, стискали рота руками, позбавляючи можливості покликати на допомогу», — повідомили в Краматорській місцевій прокуратурі. На судових слуханнях державне обвинувачення та місцева прокуратура повністю довели провину фігурантів справи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.186 (грабіж) та ч. 3 ст.187 (розбій) КК України, і завдяки їхній принциповій позиції грабіжниці опинилися за ∂ратами.