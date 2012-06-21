Матч другого туру групового турніру найпрестижніших європейських клубних змагань для підопічних Паулу Фонсеки був випробуванням: чи зможуть вони виграти без капітана Даріо Срни, впійманого на допінгу. За понад 14 років Даріо у «Шахтарі» команда зіграла 69 матчів основного раунду Ліги чемпіонів. Хорватський захисник пропустив лише 5 поєдинків. Статистика ж свідчила, що гірники без хорвата у Лізі чемпіонів, як правило, програвали або зводили матчі до нічиєї. Зокрема програли «Валенсії» (0:2), «Барселоні» (0:1), «Реалу» (3:4) і «Порту» (0:1). Порушити сумну традицію не вдалося й цього разу.
Англійці активніше розпочали матч. Перший момент виник у півзахисника манкуніанців Кевіна де Брюйне, який після розрізного паса Габріеля Жезуса пробив повз ворота. Гірники відповіли пострілом Марлоса — голкіпер «Манчестер Сіті» Едерсон урятував свою команду.
Згодом два шанси відзначитися мав Лерой Сане: спочатку на висоті був Андрій П’ятов, а згодом німець не влучив у площину воріт. Перший тайм за рівної гри так і завершився без забитих м’ячів.
На початку другої половини «Шахтар» пропустив. Марлос віддав невдалу передачу в центрі поля, обрізавши партнерів по команді, Кевін де Брюйне м’яч перехопив і, обігравшись з Давідом Сільвою, далеким пострілом пробив Андрія П’ятова.
«Манчестер Сіті» отримав шанс подвоїти рахунок на 72-й хвилині, коли Іван Ордець у власному штрафному майданчику порушив правила на Лерої Сане. Пробивати 11-метровий взявся Серхіо Агуеро, але український голкіпер зміг відбити постріл аргентинця, залишивши шанси своїй команді у цій грі.
Уже через чотири хвилини арбітр зустрічі Мануель де Соуза мав підстави призначати пенальті у ворота господарів: Ісмаїлі прострілював до штрафного, і м’яч влучив у виставлену руку захисника Джона Стоунза. Проте свисток португальця промовчав.
«Манчестер Сіті» забив другий м’яч на 90-й хвилині. Бернарду Сілва знайшов у штрафному майданчику Рахіма Стерлінга, і англієць влучно пробив під поперечину — 2:0.
Після двох турів у групі «F» лідирує «Манчестер Сіті» із шістьма очками. По три бали у «Шахтаря» та «Наполі», проте українська команда перебуває вище завдяки перемозі над італійцями в першому турі. Без очок поки що йде нідерландський «Феєноорд», з яким донеччанам доведеться грати дві наступні зустрічі. Перша — на виїзді 17 жовтня.
ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. Група F. 2-й тур
Манчестер Сіті — Шахтар — 2:0
Голи: де Брюйне (48), Стерлінг (90)
Наполі — Феєноорд — 3:1
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»