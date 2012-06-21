Міненерговугілля виконує зобов’язання перед гірниками. Зокрема на сьогодні не стоїть питання збуту вугілля. Крім того, у період з березня до травня буде запущено в роботу два блоки Зміївської ТЕС, які переведено на спалювання вугілля газової групи, що дасть додаткову змогу збуту вугілля. На цьому наголосив у четвер міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який зустрівся з представниками Незалежної профспілки гірників України, які того дня провели засідання ради голів НПГУ.
Під час зустрічі обговорено важливі питання щодо перспектив роботи підприємств галузі, можливостей щодо збільшення видобутку вугілля, стану виплати заробітної плати та бюджетного фінансування у 2017 році, забезпечення саморятівниками, розрахунків шахт за спожиту електроенергію тощо.
Зокрема міністр зупинився на питанні модернізації підприємств, а також введення нових лав. Він зазначив, що всі тендерні процедури будуть піддаватися жорсткому аналізу. Нині працює відповідна робоча група на чолі з першим заступником міністра Галиною Карп щодо перевірки дотримання чинного законодавства під час проведення тендерних процедур із закупівлі гірничо-шахтного обладнання, необхідного для введення в роботу нових очисних вибоїв за рахунок кредитних коштів в обсязі 300 мільйонів гривень.
Ця робоча група, за словами міністра, перевірятиме використання кредитних коштів у сумі мільярд гривень, яку передбачено використати під державні гарантії для запуску нових лав.
Під час зустрічі гірники порушували питання щодо підвищення тарифних окладів. На це міністр зазначив, що підтримує ініціативу щодо гідної оплати праці гірників, водночас наголосив на необхідності оптимізації, зменшенні чисельності групи працівників, незадіяних у виробництві, а також передачі об’єктів інфраструктури на баланс органів місцевої влади, за винятком оздоровчих закладів.
Гірники зі свого боку подякували міністрові за увагу до шахтарських проблем. У зустрічі взяли участь також заступник міністра Анатолій Корзун, представники Держпраці та Мінсоцполітики.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»