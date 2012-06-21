Власне виробництво штучного серцевого клапана здешевить його вдесятеро. Національна академія наук і Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ разом працюватимуть над його розробленням. «Після обговорення доповіді директора Науково-практичного медичного центру кардіології та кардіохірургії МОЗ професора Іллі Ємця «Довголіття-кардіо: інноваційний досвід імплантації клапанів серця» президія НАН відзначає, що на базі цієї установи здійснюють важливі роботи з розроблення й упровадження інноваційних пристроїв з лікування набутих вад серця», — йдеться у відповідній постанові НАН.
Спільно з Німецьким центром серця в Мюнхені українські лікарі розробили інноваційний метод ендоваскулярних втручань — транскатетерну (без розрізу грудної клітки) імплантацію штучного аортального клапана власного виробництва та ендоваскулярну заміну мітрального клапана в літніх людей.
Спершу фахівці провели успішні клінічні дослідження на тваринах, а згодом в центрі за новою методикою вдало провели дві транскатетерні імплантації штучних аортальних клапанів власного виробництва. Здійснити таке втручання традиційно, тобто розітнувши грудну клітку, цим пацієнтам було неможливо через занадто високий ризик. Нині майже 75% українців, старших за 75 років, помирають через серцево-судинні хвороби. Число тих, у кого внаслідок різних чинників (низький рівень виявлення серцево-судинних хвороб, недостатня профілактика й лікування та супутні хронічні захворювання — цукровий діабет, хронічна хвороба нирок тощо) розвиваються важкі набуті серцеві вади, весь час збільшується. Так само зростає кількість хворих, кому неможливо зробити протезування клапана у традиційний спосіб. І таких пацієнтів майже 9,5 тисячі. Зазвичай їм призначають підтримувальне лікування, та для понад 7 тисяч залишається загроза померти протягом наступних двох років.
«Головна проблема, яка перешкоджає широкій доступності цього методу не лише в Україні, а й за кордоном, — надзвичайно висока вартість процедури. Аналіз шляхів оптимізації економічної ефективності методу показав, що перенесення виробничих потужностей закордонних установ, на яких виробляють окремі компоненти цього продукту, у вітчизняні зменшить його собівартість приблизно в 10 разів», — йдеться в документі. Спільна робота в цьому напрямі НАН і Центру дитячої кардіології та кардіохірургії — це можливість упровадити автономне вітчизняне виробництво штучних клапанів, починаючи від їх тестування і завершуючи трансплантацією пацієнтам, котрим вони врятують життя.