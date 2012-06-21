Півроку тому на Волині розпочали проект «Герої серед нас». Мета — разом із вшануванням полеглих у війні з російським агресором віддати належне учасникам антитерористичної операції, які живуть поряд з нами. А ще — за прикладом їхнього подвигу виховувати підростаюче покоління й загалом українську націю.
Нещодавно під час зустрічі голови облдержадміністрації Володимира Гунчика та учасників АТО відбулася презентація другого етапу цього проекту. Очільник області наголосив, що у краї щодня стає дедалі більше справжніх і, на щастя, живих Героїв — наших, рідних, близьких.
Заслужений журналіст України фотограф патріотичного проекту Валерій Мельник зазначив: йому важливо працювати з непересічними особистостями, які навіть у кадрі залишалися справжніми і щирими. Він зізнався, знімати було непросто через усвідомлення відповідальності перед людьми і мету показати внутрішнє єство бійців, заховане під серйозним обличчям військових. На щастя, поміж воїнами та фотографом одразу виник психологічний контакт.
Тож уже під час презентації Валерій Мельник просив атовців писати, щоб зафіксувати незаперечні факти боротьби проти країни-агресора і підступність того, хто ще вчора позиціонував себе як брат. «Шановні фронтовики, прошу залишати свої спогади. Це потрібно робити попри біль, в ім’я тих, кого вже немає з нами», — звернувся він до Героїв.
Один з учасників фотопроекту голова Волинської спілки ветеранів АТО Вадим Ваврищук, захисник донецького аеропорту, погоджуючись із необхідністю такої роботи, просив її продовжити з іншими воїнами, бо «є чимало гідних людей, які також заслуговують бути на цих світлинах».
Матеріали проекту (а вийшли вони 5-тисячним накладом) передадуть у райони, щоб розмістити друковану продукцію у навчальних класах, аудиторіях, бібліотеках. І реальними історіями фронтовиків, які живуть тут, поруч, навчатимуть справжньої любові до рідної землі, без сумнівів і зради. «На моє глибоке переконання, якби після здобуття Незалежності в Україні видали книжки про злочини комунізму і Голодомор, розповсюдили їх, нині на сході не було б потреби викидати мільярди, щоб стримати агресора на нашій землі», — висловив власне бачення важливості проекту для майбутнього держави Валерій Мельник.