Українські спортсмени з обмеженими можливостями вкотре довели, що мають волю до перемоги. Днями в болгарському місті Кранєво відбувся чемпіонат світу з шашок-100 серед спортсменів з обмеженими можливостями. У змаганнях брали участь шашкісти з Білорусі, Ізраїлю, Латвії, Молдови, Польщі, Росії, Узбекистану та України.
Звання чемпіона світу в Болгарії здобув майстер спорту з міста Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) Кирило Іванов, вихованець заслуженого тренера України Ігоря Губарєва. Цікаво, що 32-річний спортсмен виступав на престижних світових змаганнях після дворічної перерви на лікування і привіз додому на Дніпропетровщину не тільки «золото» у класичній програмі, а й «бронзу» у швидкій програмі. «Ми і задоволені, і здивовані одночасно, бо, відверто кажучи, на такий результат не розраховували, адже Кирило останні роки лікувався, і в його шашковій кар’єрі була тривала перерва», — розповів Ігор Губарєв.
Як повідомили в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, у класичній програмі кожному учасникові було відведено на партію по дві години. У цих поєдинках Кирило Іванов залишив позаду росіянина Володимира Гайсинського та українця Юрія Верещака. А в швидкій грі партії тривають всього по 10 хвилин. Тут Кирило став третім, поступившись росіянинові Денису Малєєву та українцеві Дмитрові Мариненку. Звання чемпіона світу кам’янчанин зміг вибороти за тур до закінчення змагань. Із дев’яти проведених партій у класичній програмі Кирило Іванов переміг у семи, а у двох поєдинках було зафіксовано нічиї. Найближчі суперники Кирила відстали від нього на три очки.
для «Урядового кур’єра»