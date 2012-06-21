«Щаслива родина — міцна Україна» — так називалося свято в Сумській обласній філармонії, нещодавно організоване для багатодітних родин, матерів і батьків, які виховують дітей з обмеженими можливостями, сімей воїнів, загиблих у зоні АТО. Вітаючи учасників урочистого дійства, голова Сумської ОДА Микола Клочко повідомив, що в області нині понад 4,5 тисячі багатодітних родин, у яких виховують 13 тисяч хлопчиків і дівчаток. Понад 7 тисяч жінок удостоєні почесного звання «Мати-героїня».
Усім їм — особлива увага влади, адже саме в дитинстві формуються риси характеру майбутнього покоління, закладаються підвалини громадянської позиції будівничих незалежної України. Особливі слова вдячності — сім’ям учасників АТО, зокрема дітям героїв, для яких в області створюють усі умови для навчання, дозвілля, всебічного розвитку. Серед гостей — Ганна Ширай з Конотопа, яка виховує 9 дітей, Наталія Шиленко і Тетяна Деревських з Білопільщини — матері відповідно 7 та 5 дітей, десятки інших сімей. Організатори свята підготували для дорослих і малечі розмаїту концертну програму, виставку художньо-декоративних робіт, святковий обід і смачні подарунки.