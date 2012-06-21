Вчені протягом тривалого часу намагаються визначити, як сімейне життя впливає на людей. Зокрема їх цікавить тривалість життя: скорочується воно чи ні.
Фахівці з Астонської медичної школи проаналізували дані понад 900 тисяч пацієнтів. Соціологічне дослідження виявило, що одружені пари живуть довше. Принаймні ті, хто хворів на діабет 2-го типу, гіпертонію та високий рівень холестерину, інформують іноземні ЗМІ.
Вчені пояснюють ці дані з тим, що в одружених людей є підтримка, вони не відчувають себе самотніми, коли в їхньому житті виникають щоденні проблеми. Також зазначається, що друга половинка допомагає контролювати прийом ліків, а також морально підтримує, а це надзвичайно позитивно впливає на стан здоров’я хворого.
Дослідження також показало, що шлюб суттєво знижує рівень гормону стресу кортизолу, а також запобігає ризику передчасної смерті. Втім дослідження також довели, що самотність – не є проблемою. Наприклад, вчені зі Швейцарії за 16 років опитали 11 тисяч осіб. Було встановлено, що шлюб може також скоротити тривалість життя. Дослідження, проведене в Лондоні, показало, що ті, хто перебуває у шлюбі значно рідше стикаються з проблемами, пов’язаними зі станом здоров’я.
Загалом, різні дослідження свідчать про різне. Єдине, в чому всі науковці дійшли згоди – це те, що людина в шлюбі має бути щасливою. Якщо так є, то вона має шанси прожити значно довше.