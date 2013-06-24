19 грудня, Уряд виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів Нової української школи. Разом із субвенцією, спрямованою восени, фінансування на НУШ у 2023 році становить 1,47 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, ухвалено постанову «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році». Нею внесено зміни в Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році (постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1023).

Виділення фінансування дасть змогу збільшити кількість навчальних кабінетів, забезпечених мультимедійною технікою.

Її наявність допоможе вчителям викладати навчальний матеріал із більшою ефективністю, демонструючи його класу. Переглядаючи зображення, тексти, відео, учні зможуть глибше зрозуміти матеріал та економити час на його опрацюванні. Також мультимедійне обладнання буде помічним для організації змішаного навчання учнів, які підʼєднуються до уроків із дому.

«Реформа НУШ сьогодні — це пріоритет МОН. Додаткове фінансування дасть змогу не лише наповнити освіту змістовно, але й удосконалити спосіб донесення інформації учням. Це допоможе школярам легше і швидше опановувати матеріал. Сьогодні Уряд виділив на це додаткові кошти, ще 1,5 млрд грн на НУШ закладено в державний бюджет на наступний рік», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Мультимедійне обладнання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування:

70% — субвенція, 30% — місцевий / обласний бюджет: для міських територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1, для обласних бюджетів; для обласних і бюджету міста Києва;

80% — субвенція, 20% — місцевий бюджет: для сільських і селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності понад 1,1;

90% — субвенція, 10% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності 1,1 і менше;

95% — субвенція, 5% — місцевий бюджет: для бюджетів місцевого самоврядування, з яких фінансуються заклади в селах (селищах) зі статусом гірських.

Нагадаємо, 2022 року через повномасштабне вторгнення росії 1,5 млрд грн субвенції НУШ спрямували на потреби оборони. Тоді заклади освіти, які почали реалізовувати реформу НУШ у 5-х класах, не було забезпечено засобами навчання і мультимедійним обладнанням, а вчителі не пройшли підвищення кваліфікації держкоштом. 19 вересня 2023 року Уряд поновив фінансування реформи НУШ, виділивши 473,3 млн грн на закупівлю засобів навчання для 5-6 класів НУШ, підвищення кваліфікації вчителів і забезпечення пілотних 7-х класів.

Кошти держсубвенції для НУШ, тепер це сумарно 1,47 млрд грн, можна буде використовувати 2023 і 2024 року відповідно до частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України: «залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті».

Ще 1,5 млрд грн на Нову українську школу виділено в державному бюджеті на наступний рік.