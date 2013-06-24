2 мільйони гривень виплатили ще 3 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Загалом цьогоріч 109 господарств отримали державну допомогу на суму майже 418 млн гривень на розвиток садів і теплиць. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, на сади виплачено 336, 7 млн грн 92 господарству. Ще 17 отримали 81,3 млн гривень - на теплиці.

З початку дії програми виплачено 467 млн гривень 118 суб’єктам господарювання. Зокрема, майже 371,7 млн гривень отримали 99 господарства на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 95,3 млн гривень – 19 підприємців на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 86 господарствам.

Довідково. Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 14 осіб на один гектар.