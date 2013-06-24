35,3 млн гривень виплатили ще 10 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства. Загалом цьогоріч 118 господарств отримали державну допомогу на суму 476,7 млн гривень на розвиток садів і теплиць. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, на сади виплачено майже 378 млн гривень 99 господарствам. 19 підприємств отримали 98,7 млн гривень - на теплиці.

З початку дії програми виплачено 525,7 млн гривень 127 суб’єктам господарювання. Зокрема, майже 413 млн гривень отримали 106 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 112,7 млн гривень – 21 підприємство на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 97 господарствам.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 14 осіб на один гектар.