Міністерство охорони здоров’я передало благодійному фонду «Солом’янські котики» 6 тисяч індивідуальних аптечок. Щотижня цей фонд організовує тренінги, щоб військові опановували тактичну медицину, а цивільні навчалися домедичної допомоги.

«Сьогодні спілкувався з військовим, який розповів, як самостійно наклав собі турнікет при перебитій стегновій артерії та черепно-мозковій травмі. Вчасно отримані знання, укомплектована аптечка і неймовірна сила духу врятували воїну життя», — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочого візиту на Львівщину.

Опанувати знання домедичної допомоги можуть як військові, так і цивільні. Інструктори благодійного фонду звертають увагу на те, що в екстремальних умовах отримані знання рятують життя.

«Якісна аптечка — запорука своєчасної та ефективної допомоги. Вкрай важливо мати практичні навички і знати, як користуватися всіма компонентами, тому Міністерство всіляко заохочує і підтримує команди волонтерів, для яких пріоритетом є попереднє навчання», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Укомплектовані аптечки військові отримують після проходження тренінгу. Ці аптечки мають все необхідне для порятунку власного життя та життя побратимів.

«Тактична медицина і надання домедичної допомоги на полі бою — знання, необхідні кожному воїну. Якісні аптечки — не аксесуар, а інструмент, яким треба вміти користуватися, і саме тому ми проводимо наші тренінги», — зазначає Андрій Єрофєєв, виконавчий директор благодійного фонду «Солом’янські котики».

Наразі інструктори благодійного фонду «Солом’янські котики» навчили та забезпечили якісними аптечками понад 10 000 захисників та захисниць у прифронтових областях України і безупинно продовжують свою роботу.

ДОВІДКА: Солом'янські котики — благодійний фонд, який допомагає захисникам та захисницям, силовикам, рятувальникам та цивільним. Головними напрямами роботи є тактична медицина та гуманітарне розмінування.