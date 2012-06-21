Укрзалізниця запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ — Перемишль — Київ та № 752/751 Здолбунів — Холм — Здолбунів.  Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці.

Поїзні бригади цих поїздів забезпечені мобільними терміналами для контролю документів.

Нагадаємо, що продаж електронних квитків на перший міжнародний Інтерсіті+ № 705/706 Київ — Львів — Перемишль було відкрито в липні цього року.

УНІАН