Укрзалізниця запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ — Перемишль — Київ та № 752/751 Здолбунів — Холм — Здолбунів. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці.
Поїзні бригади цих поїздів забезпечені мобільними терміналами для контролю документів.
Нагадаємо, що продаж електронних квитків на перший міжнародний Інтерсіті+ № 705/706 Київ — Львів — Перемишль було відкрито в липні цього року.