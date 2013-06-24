На полях Міжнародної конференції «United for Justice. United for Nature» Міністр Руслан Стрілець та партнер PwC у Німеччині Штефан Хайсснер підписали Меморандум про співробітництво. Про це повідомляє Урядовий портал.

PwC Німеччина – це професіонали з великим досвідом судових розслідувань, спорів і міжнародного арбітражу.

«Із партнерами працюватимемо над архітектурою Платформи, а також над методологією оцінки шкоди довкіллю внаслідок війни. Німецькі колеги надаватимуть підтримку Уряду України у зборі доказів про екологічні злочини росії. Плануємо реалізувати і пілотні проекти за повним треком: від фіксації таких злочинів до визначення збитків та підготовки позовів», – повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція вже зафіксувала понад 2,5 тисячі злочинів росії проти українського довкілля. Рік тому сума нарахованих збитків сягала близько 26 млрд євро. Сьогодні вона вже зросла вдвічі та становить 55 млрд євро.

«Ми не припиняємо працювати над тим, щоб окупант поніс справедливу відповідальність за кожен сантиметр знищеної української землі, а також над тим, щоб кожний агресор у майбутньому чітко знав – руйнувати довкілля у будь-якому куточку планети це дорого і доведеться платити», - наголосив Руслан Стрілець.

Дякуємо колегам за підтримку ініціативи України. Цей Меморандум – ще одне свідчення того, що у нас спільні цінності та цілі з усім цивілізованим світом.