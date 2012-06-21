Літня сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі». Документ ініціювала Постійна делегація Верховної Ради в ПА ОБСЄ.

Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України та визнає загрозу європейській безпеці, яку становить нарощування російської військової присутності в регіоні, йдеться у відповідному коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Коментуючи ухвалення резолюції ПА ОБСЄ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: «Це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ».