Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує побудувати другу злітно-посадкову смугу, яка коштуватиме у 8 млрд грн. Про це заявив заступник генерального директора аеропорту Євген Дихне під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Не маючи точних розрахунків, ми не можемо назвати суму вартості будівництва злітно-посадкової смуги, але ми орієнтуємося на 8 млрд грн. Напевне нам доведеться взяти кредит, оскільки за свої кошти ми не зможемо побудувати об'єкт за два будівельних сезони», — заявив він.
За словами пана Дихне, керівництво аеропорту, ймовірно, звернеться до Кабінету Міністрів України із метою залучення міжнародного інвестора.
Як зазначив присутній на прес-конференції директор державного проектного інституту «Украеропроект» Кирило Новіков, необхідність запуску другої злітно-посадкової смуги зумовлена збільшенням пасажиропотоку.
«На сьогодні вже зрозумілою є динаміка пасажиропотоку у аеропорту «Бориспіль». Згідно із планом розвитку, пікове навантаження на злітно-посадкові операції — до 25 млн пасажирів на рік. Цей пасажиропотік можна обслуговувати з однією злітно-посадковою смугою. Якщо аеропорт буде розвиватися з такою динамікою як зараз, то протягом 5 років ми досягнемо піку в 25 млн пасажирів на рік. Для цього необхідно експлуатувати дві злітні смуги», — пояснив експерт.
За словами Новікова, злітно-посадкова смуга може бути готовою до 2023 року. Будівництво смуги планують розпочати через два роки.