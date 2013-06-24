На них випускатимуть біометричні закордонні паспорти та ID-картки. Обладнання з’явилося в Іларіонівській, Богданівській, Софіївській, Солонянській та Васильківській громадах. Нині його підключать до каналів зв’язку.

«Наближаємо якісний і доступний сервіс. У липні передали сучасні паспортні станції п’яти офісам ЦНАП. Згодом мешканці зможуть швидко замовити біометричні паспорти, відновити документи у місцевих центрах. Обладнання придбали коштом місцевих бюджетів та міжнародних партнерів – EGAP Фонд Східна Європа та USAID», – зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Нині станції підключають до єдиного демографічного реєстру та спеціальних каналів зв’язку, вчать адміністраторів.

Загалом у 2023-му паспортні станції отримали 10 центрів надання адмінпослуг. У п’яти з них вже незабаром випускатимуть перші документи. В інших послугу запустять до кінця року.

На Дніпропетровщині біометричні документи можна замовити у 36 офісах ЦНАП, додав Іван Начовний.