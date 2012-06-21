«Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича хочуть внести до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Згідно з повідомленням, внесенням усесвітньо відомої пісні «Щедрик» в обробці Миколи Лентовича, відомої в англомовній версії як Carol of the Bells, до Списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, займається директорка Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель.

Зазначається, що цей процес триватиме майже два роки і реалізовуватиметься у три етапи. Спочатку (до червня 2021 року) «Щедрик» внесуть до місцевого переліку НКС, а до жовтня поточного року його мають внести до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

«Щедрик» виконали на старовинних інструментах з вершин гір Кавказу:

Потім його подадуть на внесення до Списку нематеріальної культурної спадщини людства міжнародної організації ЮНЕСКО. За прогнозами, цей етап розпочнеться у грудні 2021 року і триватиме до вересня 2022-го.

Ці заходи приурочують до сторіччя першого виконання «Щедрика» у США, як першого проєкту культурної дипломатії в історії модерної України.

5 жовтня 1922 року український хор Олександра Кошиця дав прем’єрний концерт у найпрестижнішому концертному залі Нью-Йорка Carnegie Hall. Саме в цей день відбулась американська прем’єра «Щедрика».

«Щедрик» — всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції «Щедрик», його англомовна версія, відома як «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (Carol of the Bells), стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

100 років тому текст української щедрівки також переклали французькою, фламандською та іспанською мовами.

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ДОВІДКА "УК"

13 грудня 1877 року в селі Селевинці на Вінниччині в родині священика народився видатний український композитор, автор всесвітньовідомого «Щедрика», диригент і збирач музичного фольклору Микола Леонтович.

На Поділлі переважно й минуло його життя. Винятком стало кількарічне перебування з 1904 року на Донбасі у Покровську (тоді — Гришиному), та після революції 1917 року – в Києві. Леонтовичу належать сотні обробок українських та інших пісень і творів, зокрема й духовних, а також незавершена опера «На русалчин Великдень». Оперу поставили під музичною редакцією Мирослава Скорика в 1977 році в Київському академічному оперному театрі з нагоди 100-річчя народження її автора. Музичні твори Леонтович почав опрацьовувати ще під час навчання в духовній семінарії в Кам’янці-Подільському (1892–1898), а згодом видав дві збірки обробок народних пісень із Поділля. «Щедрик» став найвідомішим твором композитора на всій планеті.

Сучасник композитора, Кирило Стеценко порівнював мелодії колеги із потоком води: «Cпершу маленький струмочок, ледь помітний у траві, що потім все більшає, і нарешті перед вами широка річка. Спочатку ви ледве чуєте дзюрчання струмка, а там щодалі воно стає гучніше, ніби вода вже падає з каменя на камінь і доходить до порогів».

Леонтович також відзначився як педагог та організатор хорів, зокрема Першої Української державної капели.

Всесвітньо відомою обробкою композитора став «Щедрик». Цей та інші твори Леонтовича першим популяризував за кордоном ще один відомий український диригент і композитор Олександр Кошиць. Вже в 1922 році «Щедрик» потрапив на грамплатівку в Нью-Йорку, й за лише 1950-і – 1970-і роки в США «Carol of the Bells» (саме під такою назвою твір відомий у цій країні) витримав десятки грамзаписів та кілька сотень редакцій.