На відзначення столітнього ювілею першого публічного виконання всесвітньо відомої української народної пісні «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича в інтернет-мережі кліриком Вознесенського храму міста Вінниці, викладачем гуманітарно-педагогічного коледжу та художнім керівником жіночого хору «Соломія» Назарієм Давидовським було започатковано флешмоб. Задля підтримки акції управління в справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації надіслало листи за кордон понад 150 громадським організаціям української діаспори.
Нині флешмоб налічує майже 200 варіантів виконання композиції, повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА. До проведення акції долучилася українська діаспора в Іспанії, зокрема українська школа «Наше майбутнє» з Мадрида. Флешмоб підтримали музичні колективи, наприклад, гурт «The Kubasonics» з міста Сент-Джон, дитячий хор «Співограй» міста Саскатун та хор «Коріння» з міста Калгарі, а також нащадок відомого подільського роду магнатів Генріх Грохольський разом із чоловічим хором «Cantores minores» Варшавського архікатедрального собору. До того ж 7 січня цього року українська громада Стамбула виконала «Щедрик» перед Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, архієпископом Константинополя і Нового Риму та долучила власний відеозапис до згаданого флешмобу. Після завершення акції планують зібрати всі відеозаписи з виконанням «Щедрика» і передати їх до колекції музею М.Д. Леонтовича, що у селі Марківка Теплицького району Вінницької області.