Одну з популярних обробок Миколи Леонтовича української народної пісні «Щедрик», відому в світі як різдвяна мелодія, уже багато років виконують різними мовами.

А недавно пісня по-новому прозвучала на Кавказі. Створений за участі талановитої української музикантки Поліни Десятниченко, яка нині вивчає в Азербайджані мистецтво мугаму, українсько-азербайджанський колектив дав можливість українському «Щедрику» зазвучати оригінально за участі стародавніх азербайджанських музичних інструментів. Поліна Десятниченко, Tогрул Асадулаєв, Чинара Гейдарова, Вафа Ширалієва, Шафа Карімова та Азад Алімамадов виконали пісню в найчарівнішому місці, яке тільки можна знайти — на вершині гір. Треба відзначити, що виконання вийшло просто неймовірним.

Цікаво, що через сто років український «Щедрик», мандруючи світом, повернувся до Старого Світу, аби пісню почули з вершин величних Кавказьких гір, зауважили в Українському посольстві в Азербайджані. Українські дипломати привітали братній азербайджанський народ з прийдешнім Новим роком та від щирого серця побажали миру, злагоди і процвітання у новому році.

Надія КИРЕЙ

для «Урядового кур’єра»