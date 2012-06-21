Вижниця, що на Буковині, ще раз довела, що у пісні їй немає рівних. У різдвяні дні на площі Героїв Майдану вижничани та гості міста, попри мороз і хурделицю, зібралися на традиційний районний фестиваль «Найбільша Коляда в найменшому місті».
Творчі колективи закладів культури, родини з дітьми, аматорські гурти установ та організацій, зокрема райдержадміністрації та райради, віншували Різдво Христове.
З Києва завітала у засніжене карпатське місто державна хореографічна студія народного танцю «Барвіночок». Із сусіднього селища Кути на Івано-Франківщині, що через Черемош, приїхав дитячий вертеп Свято-Миколаївської церкви. Гуртувала всіх і задавала тон у пісенних виступах на площі й зі сцени просто неба місцева «Смерічка» — всесвітньо відомий вокально-інструментальний ансамбль Вижницького районного будинку культури, який півстоліття тому виступами оголосив нову еру у вітчизняній естраді.
Кульмінацією музичного свята стало виконання «Щедрика» Миколи Леонтовича, коли чи не найвідомішу українську пісню дружно заспівали на всі голоси 375 учасників фестивалю. Ця подія стала наймасовішим в історії одночасним виконанням знаменитої щедрівки. Вона одразу увійшла у Книгу рекордів України в категорії «Масові заходи». Рекорд підтверджено відповідним дипломом, який отримала і зберігатиме Вижницька районна рада.
Для Вижниці це вже другий такий диплом. У 2012 році, під час проведення першого фестивалю колядок, більш як 600 людей так само одночасно заспівали коляду «Нова радість стала», що також стало пісенним рекордом.