У Сінгапурі під час щорічного Різдвяного молебню у Церкві Доброго Пастора церковний хор заспівав Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича.
Про це у Facebook повідомив посол України у Сінгапурі та Брунеї Дмитро Сеник.
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За його словами, традиційно під час різдвяної молитви тут виконують пісні і колядки з усіх куточків світу, а цього року програму відкрив український «Щедрик».
– Це не просто збіг обставин, що першою у цей вечір дружньої молитви за мир без війни, серед національних різдвяних співів прозвучала відома у світі українська колядка «Щедрик» Миколи Леонтовича, – зазначив дипломат.