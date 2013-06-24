Британська нафтогазова компанія Shell почала відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ «Газпром», у рамках плану виходу з рф у відповідь на війну в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloombergіз посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, десятки працівників Shell, які тимчасово працювали на проєкті експорту скрапленого природного газу "Сахалін-2" в росії, були вивезені на вихідних, щоб повернутися до інших офісів.

Згідно з повідомленням компанії, надісланим агентству електронною поштою, Shell поетапно виводить своїх співробітників зі спільних підприємств із «Газпромом» та «Газпром нафтою».

«Наша ключова увага в цьому процесі приділяється безпеці наших співробітників та операцій, а також дотриманню законів, що застосовуються», — зауважив представник компанії.

Як повідомлялося, раніше нафтогазова компанія Shell заявила, що йде з росії через війну в Україні та списує в росії до 5 млрд доларів.

Також Shell заявила, що відмовляється від російської нафти, однак розслідувачі виявили схему, яка вказує, що "відмова" від російського газу є формальною.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала неспровоковану війну проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста і селища України, катують і вбивають мирне населення.

Європейський Союз, США, інші країни світу застосували потужні санкції проти росії як країни-агресора.